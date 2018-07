Rekorddürre: Tankwägen versorgen Almvieh

Die anhaltende Dürre macht auch Almbauern in Österreich große Sorgen. Im Bundesland Vorarlberg können nach Einschätzung der Landwirtschaftskammer von den 30.000 Stück Almvieh rund zehn Prozent nur noch mit erheblichem Aufwand versorgt werden. "Das Wasser wird mit Tankwagen zu den Almen hinaufgefahren", sagte ein Sprecher der Landwirtschaftskammer am Montag. So schlimm sei es zuletzt im Jahrhundertsommer 1976 gewesen. Die Lage sei für die betroffenen Landwirte existenzbedrohend.