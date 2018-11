Rentner schlachtet Wildschwein auf Parkplatz wegen "gutem Fleisch"

Auf einem Supermarktparkplatz in Berlin erschlug ein 80-jähriger, gelernter Metzger am Sonntagabend ein Wildschwein. Er hatte schon begonnen, das Fleisch in größere Teile zu zerlegen und Organe zu entnehmen, als die Polizei eintraf. Zeugen hatten diese verständigt. Die Beamten fanden eine rote Kiste mit größeren Stücken Fleisch und Eingeweiden, sowie den abgetrennten Kopf des Tieres vor.