Rettung dank Spritzbehälter: Traktor rollt in Mosel

In Pünderich im Landkreis Cochem-Zell in Rheinland-Pfalz kam es am Mittwoch zu einem unglücklichen Unfall mit einer Landmaschine. Ein Traktor rollte dort schnurstracks in die Mosel, wie die Polizei Rheinland-Pfalz mitteilt. Grund war laut Aussage des Besitzers ein unbeabsichtigtes Lösen der Handbremse.