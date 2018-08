Riesiger Waldbrand: 540 Menschen evakuiert

Südwestlich von Berlin wütet ein riesiger Waldbrand. 540 Menschen mussten deswegen ihre Häuser verlassen, meldet die Deutsche Presse-Agentur (dpa). Am Donnerstagabend waren die Dörfer Frohnsdorf, Klausdorf und Tiefenbrunn südlich von Potsdam evakuiert worden.

„Das Feuer ist an mehreren Stellen ausgebrochen und hat insgesamt rund 300 Hektar Wald erfasst“, sagte der Vize-Landrat von Potsdam-Mittelmark, Christian Stein (CDU), am Donnerstag. Heute morgen stehen bereits 434 Hektar in Brand, meldete die Märkische Allgemeine. Rund 550 Einsatzkräfte seien vor Ort. Laut brandenburgischer Polizei sei das Feuer teilweise nur 100 Meter von Orten entfernt.

Von der Gefahrenabwehrbehörde der Stadt Treuenbrietzen hieß es, dass die Evakuierten nur das Wichtigste mitnehmen sollten. Ein Großteil der Betroffenen komme bei Bekannten unter, sagte Stein. Außerdem stehe die Stadthalle von Treuenbrietzen für die Nacht zur Verfügung.