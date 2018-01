Rückzieher: Dorf sucht erneut Käufer

Erst am 09. Dezember wurde das Dorf Alwine im Landkreis Elbe-Elster im südlichen Brandenburg bei einer Auktion für 140.000 Euro versteigert. Agrarheute berichtete. Der Käufer, der per Telefon den Zuschlag bekam, machte nun jedoch einen Rückzieher. Er will das Dorf nun doch nicht, angeblich aus gesundheitlichen Gründen, wie der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) berichtet.

Für die Bewohner und ihre Häuser wird die Situation nicht einfacher.