Sabotage: Jäger stürzt von angesägtem Hochsitz

Die Polizei in Betzdorf ermittelt nun wegen versuchter Körperverletzung und Sachbeschädigung. Der Tatzeitraum kann vom 01.05.2019 bis zum 15.05.2019 eingeschränkt werden. Die Jagdkanzel steht in der Nähe des Fahrweges zum ehemaligen Rabenhof in der Muhlau.

Hinweise nimmt die Polizei in Betzdorf unter der Telefonnummer 02741-9260 entgegen.