Sabotage im Maisfeld: Landwirt macht Ärger Luft

Landwirt Dirk Andresen aus Schaalby in Schleswig-Holstein hat ein Video auf Facebook gestellt, in dem er seinem Ärger Luft macht. Am Donnerstag hat er, wie so viele Landwirte in ganz Deutschland, in seinen Maisfeldern Metallstangen gefunden.

Und er ist nicht einmal das einzige Opfer im 1.600 Einwohner zählenden Ort. Wie die Polizei berichtet, wurden in mehreren Maisfeldern rund um Schaalby Metallteile versteckt.

Andresen möchte den Tätern klar machen, welch eine Gefahr hinter derartigen Aktionen steckt.