Salz lockt Kühe von der Weide auf die Fahrbahn

Wie die Thüringer Polizei am Dienstag berichtete, standen am Montagnachmittag zwischen Schleusingen und Bischofrod im Landkreis Hildburghausen circa zehn bis 15 Kühe auf der Straße und blockierten so die Fahrbahn.

Sie waren aus ihrer Weide ausgebrochen und hatten einen besonderen Leckerbissen gefunden.