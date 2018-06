Schrauben gelockert: Erneuter Anschlag auf Landwirt

Der 65-jährige Landwirt war am Wochenende mit seinem Traktor von Röckingen nach Lentersheim im Landkreis Ansbach unterwegs. Während der Fahrt habe er plötzlich bemerkt, dass sich das Fahrverhalten der Maschine plötzlich änderte.

Wie Radio 8 berichtet, hat es ein bislang unbekannter Täter auf einen Landwirt im bayerischen Mittelfranken oder seinen Traktor abgesehen. Zum wiederholten Mal wurden die Schrauben an seinem Traktor gelockert.

Am Traktor wurde die Hinterachse beschädigt, der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Gegen den Unbekannten wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

Kurz darauf löste sich das linke Hinterrad vom Fahrzeug und der Traktor kippte auf seine Hinterachse, so die Polizeiinspektion Dinkelsbühl. Die Schrauben, die er unterwegs verloren hatte, konnten auf der zurückgelegten Wegstrecke wieder aufgefunden werden. Schon vor sechs Wochen hatte jemand die Radschrauben am selben Traktor gelockert, berichtet die Polizei . Zwischenzeitlich habe der Landwirt den Sitz der Schrauben immer wieder überprüft.

Glyphosat-Anschlag: Sabotage-Aktionen auf Landwirte häufen sich

Immer wieder hört man in letzter Zeit von Vandalismus oder Sabotageaktionen gegen Landwirte. So wurde vergangene Woche bekannt, dass ein unbekannter Täter in Oberbayern ein Feld mit Nordmanntannen zerstört hat, indem er die Plantage mit Glyphosat besprühte. Dabei entstand ein Schaden von etwa 6.000 Euro. agrarheute berichtete über den Anschlag auf den Landwirt.