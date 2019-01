Der "Schubkarrendieb" hat wieder zugeschlagen

Diebesgut mit Schubkarren abtransportiert

In der Nacht zum Montag, kurz nach Mitternacht, sei er gewaltsam in die Werkstatt eines landwirtschaftlichen Anwesens in Schafberg bei Furth im Wald in Bayern eingedrungen. Dort entwendete er diverse Werkzeuge der Marken Stihl, Metabo und Hilti im Gesamtwert von mindestens 2000 Euro.

Das Diebesgut transportierte er anschließend mit einem vorgefundenen Schubkarren zu Fuß über die grüne Grenze nach Tschechien, so idowa. Auf der anderen Seite hatte er offenbar sein Fahrzeug geparkt.