Schulbücher sollen auf Landwirtschaftsbild geprüft werden

Das Mobbing von Bauernkindern findet oft in der Schule statt. Laut Umfrageergebnissen zum Thema Mobbing von Landwirtskindern sind oft auch Lehrer beteiligt. Ein Problem ist die Darstellung von Landwirtschaft in den Unterrichtsmaterialien, so die Meinung der Bauernverbände. Verbandspräsident Joachim Rukwied sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", in vielen Büchern würde die Landwirtschaft entweder romantisiert "oder nur negativ dargestellt".