Schweizer schmettern Fair-Food-Initiative ab

Die Volksabstimmung an diesem Sonntag aber hatte ein anderes deutliches Ergebnis: abgelehnt von 61,3 Prozent der Wähler.

Es klang nach einem Durchmarsch. Die von den Schweizer Grünen initiierte Fair-Food-Initiative zeigte in Umfragen früher in diesem Jahr noch eine klare Zustimmung aus der eidgenössischen Bevölkerung.

Worum ging's? Mit dem Zusatz zum Artikel 104 (Landwirtschaft) der Schweizer Verfassung sollte der Bund verpflichtet werden, "das Angebot an Lebensmitteln, die von guter Qualität und sicher sind und die umwelt- und ressourcenschonend, tierfreundlich und unter fairen Arbeitsbedingungen hergestellt werden", zu stärken.

Teuerungen und Bevormundung befürchtet

Nach anfänglich großer Begeisterung in der Bevölkerung – eine erste Befragung des Meinungsforschungsinstituts gfs.bern kam auf 78 Prozent Zustimmung bei den Befragten – siegte am Ende die Skepsis. Marktbeobachtern zufolge lehnten die Schweizer die Initiative vor allem deshalb ab, weil sie eine zu starke Bevormundung in Ernährungsfragen befürchteten, aber auch, weil die Auflagen auf Importwaren eine Verknappung und Verteuerung von Lebensmitteln befürchten ließ.

Auch drohende Handelsstreitigkeiten spielten laut Umfragen bei manchem Wähler eine Rolle.