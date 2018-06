Schwere Traktorunfälle: Vollsperrung und Hanomag im Graben

Wie die Polizeidirektion Worms berichtet, ist es am vergangenen Freitag zu einem schweren Unfall mit einem Traktor gekommen. Ein 33-jähriger Traktorfahrer war von Eich am Rhein in Rheinland-Pfalz auf der Landstraße in Richtung Gernsheimer Fähre unterwegs. Eine 35-jährige Frau fuhr mit ihrem PKW in gleicher Richtung und wollte den Traktor überholen. In diesem Moment scherte der Traktor nach links aus, um in einen Feldweg abzubiegen.