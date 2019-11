Schwule Landwirte treffen sich am agrarheute-Stand

Partnersuche auf dem Land, konservatives Umfeld, Engagement in der Branche oder das Coming Out – das sind unter anderem die Themen der schwulen Landwirte am agrarheute-Stand in Halle 4 C29. Täglich empfängt Lutz Staacke vom dlv Landwirte, die sich zu diesem Thema austauschen wollen. Lutz betreibt die Instagram-Seite @thegayfamers und teilt dort Porträts von schwulen und lesbischen Landwirten weltweit.

Die nächsten Treffen finden am:

Dienstag: 13 Uhr

Mittwoch: 11 Uhr

Donnerstag: 13 Uhr

Freitag: 14:30 Uhr statt.