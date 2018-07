Seit Erntebeginn: 524.000 Euro Schäden durch Brände in einem Landkreis

Es scheint in vielen Gegenden Deutschlands eine teure und gefährliche Erntesaison 2018 zu werden. So auch in Mecklenburg-Vorpommern.

Wie die Polizeiinspektion Anklam berichtet, ist am Montag bei Arbeiten auf einem Feld bei Pasewalk ein Traktor mit Mähwerk der Friedberger Grünland GmbH Viereck in Brand geraten.