Video

In Australien versuchen immer wieder Landwirte sich das Leben zu nehmen. Dieser TV-Bericht erzählt von den Schicksalen.

am

Keine Freizeit, eine kaputte Beziehung, Schulden und dann nimmt ihm der Frost die Ernte. Der Farmer und Schafhalter Al Gabb versuchte dreimal, sich das Leben zu nehmen. In Australien ist das kein Einzelschicksal. Es trifft vor allem die kleinen Bauern.

Das Norddeutsche Fernsehen hat betroffene Betriebe in Down Under besucht.