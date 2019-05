Selbstmorde bei Landwirten: Das sind die Ursachen

Genaue Zahlen zu Selbstmorden von Landwirten in Deutschland gibt es nicht. Die „Deutsche Depressionshilfe“ gibt an, dass hierzulande jährlich ingesamt etwa 10.000 Menschen durch Suizid sterben. Das sind gut 27 Selbstmorde pro Tag und weitaus mehr Menschen, als etwa im Verkehr mit ca. 3.500, durch Drogen mit ca. 1.200 und durch AIDS mit etwa 400 zu Tode kommen. Dabei ist die Zahl der Suizidversuche sogar 15 bis 20-mal so hoch wie die Zahl der Selbsttötungen.

Und auch die Dunkelziffer dürfte aus den bekannten Gründen erheblich höher sein als aus den offiziellen Daten hervorgeht. Zwei von drei Suiziden werden zudem von Männern verübt. Insbesondere ältere Männer haben ein hohes Risiko. Das entspricht in der Tendenz auch den Erkenntnissen zu den Suiziden von Landwirten aus Frankreich und der Schweiz. In diesen beiden Ländern hat die Zahl der Selbstmorde unter Landwirten entgegen dem Trend in der übrigen Bevölkerung zugenommen. Für Deutschland dürfte das wohl ebenso gelten.

Eine Familienberaterin für Landwirte und deren Familien aus Norddeutschland, vergleicht die Situation vieler Landwirte mit einer Batterie: „Bleiben Erfolg und Anerkennung dauerhaft aus, ist der Akku irgendwann leer.“ Das Ergebnis ist dann ein Burnout oder Schlimmeres. „Der erste Schritt aus der Krise ist jedoch, darüber zu sprechen“, sagt die Beraterin.