Sencrop-Wetter geht live auf agrarheute

Wer will das nicht? Die wichtigsten Wetterdaten vom eigenen Acker direkt aufs Handy und ab jetzt auch auf agrarheute.com. Niederschläge, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftgeschwindigkeit sind nur einige der Daten, die ab sofort auf agrarheute In Kooperation mit Sencrop zur Verfügung stehen. Alle Landwirte sind über eine Community untereinander vernetzt und profitieren so voneinander.

Bereits über 9.000 Landwirte, Winzer und Obstbauern nutzen Sencrop europaweit, um ihre Entscheidungen wie Aussaat, Bewässerung und Pflanzenschutz zu optimieren.