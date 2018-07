Serie von Traktordiebstählen: Bande gefasst

Vor gut einem Monat verschwand in einem Kieswerk bei Delbrück-Boke über Nacht ein Fendt -Traktor im Wert von 150.000 Euro, so die Polizei. Zudem wurden von einem Radlader mehrere Scheinwerfer abgebaut und entwendet.

Zunächst ermittelten die Polizeibehörden in Paderborn und Soest in den eigenen Fällen. Die Paderborner Ermittler kamen der mutmaßlichen Bande schließlich durch verdeckte Maßnahmen auf die Spur und identifizierten erste Tatverdächtige. Es handelte sich vermutlich um Jugendliche aus dem Kreis Soest.

Junger Mann mit gestohlenem Traktor unterwegs

In der Nacht von Sonntag auf Montag entdeckte ein in die Ermittlungen eingebundener Diensthundeführer der Polizei Soest schließlich den in Boke gestohlenen Traktor. Ein junger Mann war mit dem Ackerschlepper bei Lippstadt unterwegs. Der Polizist zog Verstärkung hinzu und stoppte den Traktor gegen 01.30 Uhr. Am Steuer saß ein 17-Jähriger.