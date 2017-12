In den meisten Haushalten ist ein Christbaum zu Weihnachten Pflicht. Die meiste Freude bringt der Baum, wenn er lange frisch und die Nadeln am Ast und nicht an Teppich, Socken und Pullis bleiben. Bei guter Pflege kann das satte Grün lange mit dem Christbaumschmuck um die Wette glänzen. Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen gibt Tipps, wie der Christbaum länger frisch bleibt.