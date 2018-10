So cool ist Landwirtschaft

Video-Tipp

Jung, cool und informativ – „Follow me reports“ ist ein junger Youtube-Doku-Kanal. In dieser Folge besucht die junge Reporterin eine Landwirtin auf ihrem Betrieb.

am

„Follow me reports“ ist ein ZDF-Format für ein junges Publikum, das über die sozialen Netzwerke wie Youtube und Instagram ausgestrahlt wird. In den Kurzreportagen treffen junge Reporter auf ebenso junge Menschen, die mit gesellschaftlich relevanten Themen zu tun haben – wie in diesem Fall auf eine angehende Landwirtin.

Die Reporter sind keine Journalisten, sondern neugierige Menschen, die Lust haben, sich mit sozialen und gesellschaftlichen Themen auseinanderzusetzen. „Das hat den Vorteil, dass unsere Hosts den Protagonisten auf Augenhöhe begegnen können. Ihre Sicht auf die Dinge ist oftmals sehr persönlich, was für die Community besonders spannend ist“, beschreibt die Redaktion die Formatidee.