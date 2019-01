So erleben Agrarscouts die Grüne Woche

Auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin suchen in zehn Tagen über 100 Landwirte als AgrarScouts den Kontakt zum Verbraucher. In persönlichen Gesprächen gewähren sie einen authentischen Einblick in ihre Arbeit. Ihr Anliegen ist der offene Dialog auf Augenhöhe mit den Verbrauchern.

Das Junglandwirteportal Hofheld hat mit drei AgrarScouts geredet und sie nach ihren Erlebnissen gefragt. Milchviehhalterin Agnes Greggersen hat auf der IGW schon viele kritische aber produktive Gespräche geführt.