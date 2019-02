So klappt es mit der Öffentlichkeitsarbeit

In verschiedenen Thesen legte Prof. Dr. Matthias Michael (Präsident der Deutschen Gesellschaft für Reputationsmanagement) dar, was seiner Ansicht nach falsch läuft in der Kommunikation zwischen Landwirtschaft und den deutschen Verbrauchern. So werden Bauern oft als Tierquäler, Subventionsempfänger und Umweltverschmutzer gesehen. Um das zu ändern schlägt Prof. Michael ein Pflichtpraktikum in der neunten Klasse vor. Er sieht die Schüler als Multiplikatoren. Sie würden in der Klasse, in der Familie und im Freundeskreis authentisch über ihre Erlebnisse berichten und könnten so zum Umdenken beitragen.

Um das Ansehen der Agrarbranche zu verbessern, hat Prof. Michael folgende Vorschläge für die Kommunikation: