So vielfältig sind die Berufschancen für Agrarwissenschaftler

Karriere

Welche Möglichkeiten haben Berufseinsteiger in der Landwirtschaft nach einem Studium der Agrarwissenschaften? Darüber klärt der VDL in einem Video auf.

von Dagmar Deutsch, agrarheute, am

Als Landwirt auf dem Betrieb, im Außendienst eines Saatgtunternehmens, als Referent im Landwirtschaftministerium oder als Fachjournalist - die Möglichkeiten des Berufseinstiegs in die Agrarbranche sind für Akademiker so vielfältig, wie die Bewerber selbst. Im Video des VDL - Berufsverband Agrar, Ernährung, Umwelt e.V. stellen junge Akademiker ihren Alltag im Job vor und berichten über ihren Berufseinstieg in der Agrarbranche.

