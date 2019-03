Stadtkinder oder Landkinder: Wer ist öfter krank?

Kinder, die in der Stadt aufwachsen, leiden öfter unter Karies, Virusinfektionen und krankhaftem Übergewicht als Kinder vom Land. Das ergab eine Studie in Bayern der Krankenkasse DAK. Zudem haben Stadtkinder in Bayern öfter Depressionen oder Verhaltens- und Entwicklungsstörungen wie Kinder auf dem Land.

Laut DAK-Studie leiden Kinder vom Land öfter unter akuter Bronchitis und Allergien.