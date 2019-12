Vom Stadtmädchen zur Landwirtin

Laura ist 25 Jahre alt und kommt aus Nordrhein-Westfalen. Vor ein paar Jahren hat sie als totales Stadtmädchen ihre Leidenschaft gefunden: die Landwirtschaft. Damals war sie in einer Fernbeziehung und ihr Freund reparierte Traktoren auf einem Bauernhof. Laura parkte er währenddessen im Kuhstall. Und so kam eins zum anderen: sie fing an, mit anzupacken und merkte schnell, wieviel Freude ihr das bereitete.

Die Liebe ging, die Landwirtschaft blieb. Ihre ganze Geschichte erzählt Laura in ihrem Blog auf dem Junglandwirteportal Hofheld.