Stallbrand: 5 Millionen Euro Schaden, 1.700 Schweine verendet

Bei einem Brand am Samstag auf einem Schweinemast-Betrieb in Mettingen in Nordrhein-Westfalen sind hohe Schäden entstanden. Rund 1700 Schweine überlebten das Feuer nicht. Menschen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Der Brand war in den frühen Morgenstunden in einer Scheune ausgebrochen und hatte anschließend auf vier Ställe übergegriffen.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an.