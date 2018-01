Starkregen: In diesen Bundesländern gibt es Hochwasserwarnungen

Laut Wettervorhersage bleibt die Lage in den nächsten Tagen angespannt. In Staulagen Süddeutschlands sagt der Deutsche Wetterdienst Dauerregen bzw. Tauwetter voraus. Im Schwarzwald und im Allgäu werden Unwetter erwartet. Der Dauerregen am Oberrhein und in den Vogesen wird Rhein und Mosel weiter ansteigen lassen. Auch viele kleinere Flüsse könnten in den nächsten Tagen über die Ufer treten.

In den kleineren Gewässern bilden sich die Hochwasser zumeist bereits zurück. Die Abflüsse verlagern sich nun in die größeren Gewässer (Oberrhein, mittlerer und unterer Neckar, Donau, Main bei Wertheim) und führen dort zu kleineren Hochwassern. Am Rhein wird beim Pegel Maxau in Karlsruhe voraussichtlich Freitagmittag die Hochwassermarke II überschritten, ab der Schiffe nicht weiterfahren dürfen, wie das Hochwassermeldezentrum in Mainz mitteilte. Am Zusammenfluss von Mosel und Rhein am Deutschen Eck in Koblenz wurden bereits eine Uferstraße und Parkplätze gesperrt.

In Bayern traten im südlichen Oberallgäu Bäche über die Ufer. Die am Donnerstagnachmittag einsetzenden Niederschläge haben in der Nacht zum Freitag im Maingebiet vor allem im Einzugsgebiet der Regnitz, der Tauber sowie den Odenwaldzuflüssen die Wasserstände deutlich ansteigen lassen. In Katzwang und Neumühle wird der Scheitel der Hochwasserwelle heute Abend im Bereich der Meldestufe 3 erwartet.

Hessen

In den letzten 24 Stunden fielen in weiten Teilen Hessens geringe Niederschläge. Lediglich in Südhessen regnete es stärker, hier wurden an hessischen Messstationen Niederschlagshöhen um 20 mm registriert. Während die Pegelstände hessenweit in den Ober- und Mittelläufen überwiegend weiter zurückgingen, kam es in den Unterläufen der größeren Gewässer teilweise noch zu steigenden Pegelständen.

An Rhein, Main und Neckar waren in den vergangenen Stunden ebenfalls steigende Wasserstände zu verzeichnen. Gebietsweise kommt es heute und am kommenden Wochenende in Hessen zu leichten Schauern mit nur geringen Niederschlagsmengen.