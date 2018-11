Stoppeln nutzen: Trinkhalme aus Rapsstroh

Im Kampf gegen das Müllproblem will die EU künftig Plastikstrohhalme verbieten. Ein junger Unternehmer aus Ehlen in Hessen hat diese Marktlücke erkannt und stellt Trinkhalme aus Stroh her. Die "Natural Straws" von Kai Kuntze dürfen aber nur aus Rapsstroh bestehen.

Wie die Hessische/Niedersächsische Allgemeine (HNA) berichtet, kam ihm die Idee bei einem Spaziergang vor drei Jahren. Er nahm sich ein paar Raps-Stoppeln mit nach Hause und stellte mithilfe einer Bürste sowie Bienenwachs saubere, stabile Trinkhalme her. Seitdem habe der Mechatroniker viel getüftelt und Produkt sowie Herstellung perfektioniert. Inzwischen könne er 100 Halme pro Stunde herstellen und verpacken, so die HNA.