Straßburg: Getreide-Silo explodiert

In Straßburg ist gestern (6.6.2018) am Hafen ein Getreide-Silo der Agrarfirma Comptoir Agricole explodiert. Vier Menschen wurden verletzt, drei davon wurden mit Hubschraubern ins Krankenhaus gebracht. Die Explosion setzte krebserregendes Asbest aus dem Dach des Silos frei, teilte die Deutsche Presse-Agentur (dpa) mit. Mehr als 100 Feuerwehrleute waren am Unfallort. Die Kriminalpolizei Straßburg ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Die zuständige Präfektur rief die Bürger auf, die Gegend um den elsässischen Hafen zu meiden. Personen, die sich in der Nähe der Explosion befanden, wurden aufgefordert, möglichst schnell zu duschen. Betroffene konnten sich in den umliegenden Firmen oder in bereitgestellten mobilen Duschen waschen. Sie bekamen frische Kleidung zur Verfügung gestellt.