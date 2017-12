Strukturwandel in Rumänien: 200.000 Betriebe weniger

In Rumänien hat sich die Zahl der landwirtschaftlichen Unternehmen und Flächen in den vergangenen drei Jahren verringert. Nach Angaben des Bukarester Statistikamtes (INS) gab es Ende 2016 noch 3,42 Millionen Agrarbetriebe unterschiedlicher Eigentumsformen in dem Land, das waren 208.000 beziehungsweise 5,7 Prozent (%) weniger als 2013. Bezogen auf die "Allgemeine Landwirtschaftszählung" von 2010 war ein Betriebsrückgang um 11,3 % zu verzeichnen.