Sturm Friederike war teuerste Naturkatastrophe im ersten Halbjahr

Insgesamt gesehen war das erste Halbjahr 2018 sehr gemäßigt. Die weltweite Schadenssumme aus Stürmen, Erdbeben, Unwettern und anderen Naturkatastrophen belief sich für die ersten sechs Monate auf 33 Mrd. US-$. Damit lag sie weit unter dem Vorjahreswert von 65 Mrd. US-$ und auch unter dem 30-jährigen Mittel von 68,3 MRd. US-$.

Noch niedriger waren die Gesamtschäden zuletzt im ersten Halbjahr 2005. Allerdings stellte das zweite Halbjahr 2005 mit den Hurrikanes Katrina, Rita und Wilma alles bis dahin Dagewesene in den Schatten, sodass die Schäden am Jahresende inflationsbereinigt das damalige Rekordniveau von 280 Mrd. US-$ erreichten.