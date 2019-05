Tabu-Thema: Selbstmorde von Landwirten

Das zeigen Untersuchungen aus Frankreich und aus der Schweiz. Die Gründe sind sowohl ökonomischer als auch gesellschaftlicher Natur. Aus anderen europäischen Ländern liegen bislang kaum belastbare statistische Daten vor.

Berichte von Insidern zeigen jedoch, dass es in den meisten europäischen Ländern nicht viel anders aussehen dürfte. Auch in Deutschland nicht. Außerdem scheint die Zahl der Selbstmorde unter Landwirten seit einigen Jahren zuzunehmen, während sie in der übrigen Bevölkerung eher zurückgeht.

Gesprochen wird über diese Entwicklung kaum. Das wäre aber nötig, um diesem Trend entgegen zu wirken und ihn zu stoppen. Das zeigen Erfahrungen aus den USA, wo Möglichkeiten und Netzwerke entwickelt wurden, den in Not geratenen Farmern möglichst schnell zu helfen.