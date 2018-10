Täter gesucht: Rind mit Armbrust beschossen

Bei einer Routinekontrolle seiner Tiere am vergangenen Wochenende entdeckte ein Landwirt ein verletztes Rind auf einer Weide am Junkernhäuser Weg, ganz in der Nähe des Moorerlebnispfades in Diepholz in Niedersachsen.

Das verletzte Tier war offensichtlich durch einen Pfeil mit einer Metallspitze am Kopf getroffen worden.