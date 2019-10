Täter kamen über Kartoffelfeld: Rückewagen gestohlen

In Sprakensehl im Landkreis Gifhorn in Niedersachsen wurde am Montag von bislang unbekannten Tätern ein Rückewagen gestohlen.

Das Fahrzeug der Marke Farma, Typ CT 5, 1-8, stand im Ortsteil Masel an der Hankensbütteler Straße im Bereich der Einmündung zur Kreisstraße 8, an der Rückseite einer dortigen Solaranlage. Dies berichtet die Polizeiinspektion Gifhorn.