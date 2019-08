Tagesthemen-Kommentator fordert Preisanstiege für den Klimaschutz

Wir wohnen auf dem Land und sind auf das Auto angewiesen, um in die Arbeit zu kommen. Unnötige Fahrten machen wir schon lange nicht mehr. Ich fahr z. B. nur einmal pro Woche zum Einkaufen in die nächste größere Stadt. Soll ich mir die Lebensmittel dann liefern lassen

Der muss mir mal erklären, welches Fortbewegungsmittel das Auto ersetzten soll? Die unpünktliche DB, die jede 1 - 2 h in ländlichen Gebieten hält? Wir brauchen erst realistische Alternativen." (Don Bosco)

"

Der ÖPNV befindet sich am Land in der Steinzeit und die Mieten in der Stadt auf einem Rekordhoch - Für ländliche Regionen ist das Auto quasi alternativlos. Sehr elitärer Kommentar, der aus mangelnder persönlicher Integrität die falschen Schlüsse zieht.

Alexander Ebenhack)