Telefon-Hotline für Landwirte in akuten Krisen

Irgendwann wird es manchem einfach zu viel, um mit den ganzen beruflichen und privaten Belastungen alleine fertig zu werden. In diesem Fall unterstützt die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau ( SVLFG ) ihre Versicherten mit einem neuen speziellen Angebot: Ausgebildete und erfahrene Psychologen stehen rund um die Uhr – 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche – mit einer telefonischen Krisenhotline beratend zur Seite.

Experten vermitteln weitere Hilfe

Menschen, die bei der Krisenhotline Hilfe suchen, können auf Wunsch auch an andere Angebote der SVLFG weitervermittelt werden. Zudem sind weiterführende, konfliktklärende Gespräche mit den Spezialisten der Hotline möglich. Außerdem ist der Berater dabei behilflich, Hilfesuchende bei Bedarf an externe Beratungsstellen in den Regionen zu vermitteln.

Die psychologische Beratungshotline der SVLFG ist täglich 24 Stunden erreichbar unter der Telefonnummer 0561-785-10101.