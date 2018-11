Test: Mit MySkills das Potenzial ungelernter Fachkräfte einschätzen

Flüchtlinge, Zuwanderer aus Osteuropa oder Deutsche, die nicht mehr in ihrem ursprünglichen Ausbildungsberuf arbeiten: Mitarbeiter ohne formalen Berufsabschluss können eine Bereicherung für landwirtschaftliche Arbeitgeber sein. Mit dem Online-Test MySkills können Sie die beruflichen Kompetenzen Ihrer potenziellen neue Fachkraft erkennen. Das hilft Ihnen einzuschätzen, in welchen Bereichen Sie sie am besten einsetzen können.