Tierrechtler: Mögliche Brandstiftung in Geflügelstall

Wie Agra-Europe (AgE) berichtet, hat eine offensichtliche Brandstiftung in einer Geflügelmastanlage in Frankreich für Aufregung im landwirtschaftlichen Berufsstand gesorgt. Medienberichten zufolge zerstörte ein Feuer in der Nacht zum Dienstag vergangener Woche in Normandel im westlich von Paris gelegenen Département Orne drei bezugsfertige Ställe für die Geflügelmast.

Die übrigen Gebäude seien durch das Eingreifen der Feuerwehr gerettet worden. Tiere befanden sich nicht in den Ställen.