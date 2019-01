Tierrettung: Bahnarbeiter graben verschüttete Gams aus

Die derzeitigen Schneemengen stellen nicht nur für den Menschen eine Herausforderung dar. Auch Tiere kämpfen mit der Wetterlage. In der Steiermark in Österreich hatte eine Gämse nun Glück im Unglück.

Gämse vom Schnee verschüttet

Wie die Kleine Zeitung berichtet, wurde die Gämse am Dienstag bei Schneeräumarbeiten auf der Bahnstrecke zwischen Admont und Hieflau in der Steiermark verschüttet. Da der Schnee auf den Gleisen nicht so tief ist, wie im freien Gelände, stand das Tier vermutlich auf den Schienen, um Kraft zu sparen. Als der Zug kam, sprang es zur Seite und wurde von den weißen Massen begraben.

Doch die ÖBB-Mitarbeiter reagierten sofort, so die Zeitung: Sie schnappten sich eine Schaufel und gruben die Gämse wieder aus.