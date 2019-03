Tödlicher Unfall: Arbeiter wird in Güllefass ohnmächtig und verstirbt

Wie die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta berichtet, ist es am Montagabend gegen 18.00 Uhr in einer Firma in Garrel zu einem schweren Betriebsunfall gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verlor ein 23-jähriger Mann bei Arbeiten in einem schmalen Tankanhänger, in dem sich Restgülle befand, das Bewusstsein. Er verstarb am 14. März. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass es sich hierbei um ein tragisches Unglück handelte.