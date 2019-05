Totalverlust: Traktor brennt komplett aus

© ah/Freiwillige Feuerwehr Werne

Um 18:10 Uhr am Sonntagabend wurde die Freiwillige Feuerwehr Werne zu einem Parkplatz in Werne in Nordrhein-Westfalen alarmiert. Dort stand ein Traktor lichterloh in Flammen. Bereits auf der Anfahrt habe man die Rauchentwicklung wahrnehmen können.