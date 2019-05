Traktor-Kontrolle: Lange Mängelliste und erhebliche Konsequenzen

Am Dienstagvormittag gegen 10 Uhr geriet ein Streifenwagen der Polizei Bremerhaven im Ortsteil Fischereihafen kurzfristig in einen Sandsturm, so die Beamten. Schuld daran war ein großer Traktor, der vor ihnen fuhr. Durch den Fahrtwind prasselte eine erhebliche Menge Sand von der Ladefläche des Anhängers auf den Streifenwagen. Die Mulde war ohne Abdeckung bis weit über die Bordwände hinaus beladen.

Grund genug für eine Verkehrskontrolle am ehemaligen Flughafen. Dabei wurden ehebliche Mängel entdeckt.