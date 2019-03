Traktor zu laut: Mann wirft mit Tasse nach Landwirt

Laut Thüringer Allgemeine meinte der Traktorfahrer daraufhin: "Beim nächsten Mal kommste einfach an den Zaun." Sollte sich sein Nachbar entschuldigen, so würde er ihm auch vergeben. Das machte der Angeklagte und rettete sich vermutlich so vor einer weiteren Bestrafung.

Denn unter seinem Namen seien seit 2004 insgesamt 15 Vorstrafen registriert worden, so die Zeitung. Seit 2015 stehe er unter Führungsaufsicht. Die Richterin stellte das aktuelle Verfahren ein – allerdings unter der Auflage, dass er eine Drogentherapie machen müsse.