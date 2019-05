Traktor prallt gegen Telefonmast: Autofahrer flüchtet

Wie die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein berichtet, ist es am Sonntag in Bad Laasphe in Nordrhein-Westfalen zu einem Traktorunfall mit Fahrerflucht gekommen. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 2.000 Euro.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen oder bittet um Hinweise auf den Verursacher.