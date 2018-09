Traktor in See versenkt

Am Montagnachmittag (3.9.) kam es am Plansee in Breitenwang zu einem schweren Unfall. Gegen 13:30 Uhr kam ein 54-jähriger Landwirt zusammen mit seinem 16-jährigen Sohn aufgrund technischer Schwierigkeiten mit seinem Traktor von der Fahrbahn ab. Er fuhr über die Böschung und stürzte in den See. Nach Angaben des Fahrers ließ sich die Maschine nicht mehr lenken. Die beiden Insassen konnten sich selbst aus dem sinkenden Traktor befreien und ans Ufer retten. Hierbei zog sich der Lenker leichte Verletzungen zu, sein Sohn blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein erheblicher Sachschaden.