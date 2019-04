Traktor überschlägt sich

Am Dienstagnachmittag (23.4.) hat sich in Aichwald in Baden-Württemberg ein schwerer Unfall ereignet. Bei Arbeiten mit einem Mulcher in Hanglage überschlug sich ein Landwirt mit seinem Traktor. Am Ende der Wiese kam die Maschine auf den Rädern zum Stehen. Der 25-Jährige konnte sich selbst befreien und einen Notruf absetzen. Mit schweren Verletzungen wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gefolgen.

Warum sich der Traktor überschlagen hat, ist noch nicht geklärt. Der Sachschaden beläuft sich auf geschätzt 5.000 Euro.