Traktor verursacht 20.000 Euro Schaden

Am Sonntagmittag um 12:40 Uhr ging die Brandmeldung bei der Feuerwehr ein. Als die Einsatzkräfte am Brandort ankamen, stand der Maststall schon komplett in Flammen. Die 8.000 Mastschweine in dem betroffenen Stall starben. Die Feuerwehr konnte jedoch das Übergreifen der Flammen auf den benachbarten Maststall mit 4.000 Tieren, auf Futtersilos und einen Flüssiggastank verhindern. © Klaus Strotmann