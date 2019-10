Traktorbrand: Reaktion des Landwirts verhindert Schlimmeres

Aus bislang ungeklärter Ursache war am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr auf einem Hof in Grevenbroich in Nordrhein-Westfalen ein Teil der Elektrik an einem Traktor in Brand geraten.

Die schnelle und richtige Reaktion eines Landwirts hat jedoch Schlimmeres verhindert, berichtet die Feuerwehr.