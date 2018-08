Traktorreifen löst sich von Radaufhängung

Am Montag (13.8.) löste sich im Außenbereich in Ahlen ein Reifen von der Radaufhängung eines Traktors. Daraufhin verlor der 50-jährige Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Der Traktor kam in einem angrenzenden Graben zum Stehen. Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall schwer, sein 15-jähriger Beifahrer trug leichte Verletzungen davon. Rettungskräfte brachten beide zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Am Traktor entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von geschätzt 50.000 Euro.